Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda KÖFN Konseri

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son gününde, müzik grubu "KÖFN" konser verdi.

Karnaval kapsamında müzik grubu "KÖFN"'ün Merkez Parkı'nda verdiği konsere çok sayıda kişi katıldı.

En sevilen parçalarını seslendiren müzik grubuna müzikseverler de eşlik etti.

Konser sonunda müzik grubunun performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.