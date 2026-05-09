Adana'da şenlikte buluşan aileler ve çocukları uçurtmalarını alıp gökyüzünü renklendirdiler

Adana'da düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde aileler, çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurarak eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte 'En İyi Uçurtma' gibi kategorilerde ödüller verildi. Vali Yavuz, şenlik alanının halkın kullanımına açılacağını duyurdu.

Adana'da düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

Şenlik, "Uçurtmanı al gel, gökyüzünü hep birlikte renklendirelim" sloganıyla merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, "Amerikan Adası" olarak bilinen Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki yarımadada yapıldı.

Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan aileler, uçurtma uçurarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Çocukların farklı oyunlar oynayarak vakit geçirdiği şenlikte, "En İyi Uçurtma", "En Uzak Mesafeye Giden Uçurtma" ve "En Hızlı Havalanan Uçurtma" kategorilerinde dereceye girenlere ödül verildi.

Vali Mustafa Yavuz, etkinlik alanında yaptığı konuşmada, şenliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaçak yapıların yıkılmasının ardından yarım adada ilk defa şenliğin yapıldığı anımsatan Yavuz, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki alanlarda halkın katılım sağlayacağı daha fazla etkinliklerin yapılacağını belirtti.

Vali Yavuz, baraj gölü kıyısındaki alanlarla ilgili projelerin hayata geçirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu alanları halkımızın kullanımına açacağız ve burada vatandaşlarımızın yürüyüş yapabilecekleri, spor yapabilecekleri, ailece çocuklarıyla birlikte gezebilecekleri alanları hep oluşturacağız. İnşallah daha az yapılaşmanın olduğu, yürüyüş alanlarının bulunduğu projeyle Adanalı hemşehrilerimizin huzuruna çıkacağız. Sizlerin görüşlerini aldıktan sonra inşallah bu alandaki düzenlemeler yapılacak."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
