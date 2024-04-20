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Adana'da Portakallı Lezzetler Yarışması düzenlendi

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Adana'da devam eden 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 'Portakallı Lezzetler Yarışması' gerçekleştirildi. Yarışmada şefler, tatlı-pasta, soğuk-sıcak yemekler ve yöresel Adana mutfağı kategorilerinde mücadele etti. Dereceye giren şeflere ödül verildi ve Adana'nın yöresel yiyecekleri sergilendi.

Adana'da devam eden 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi.

Kentin önemli tarım ürünlerinden narenciyenin özel tariflerle buluşturulduğu yarışma, merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

Yarışmaya katılan şefler, "tatlı-pasta", "soğuk-sıcak yemekler" ve "yöresel Adana mutfağı" kategorilerinde mücadele etti.

Katılımcıların hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Jürinin, tariflerin sunumu, görünüşü, lezzeti, kokusu ve kıvamı gibi özelliklerine bakarak yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren şeflere ödül verildi.

Kostüm giyen mankenlerin yürüyüşle renk kattığı "Portakallı Lezzetler Yarışması"nın ardından gerçekleştirilen etkinlikte de Adana'nın öne çıkan 35 yöresel yiyeceği sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan ve 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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