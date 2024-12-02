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Adana'da Özel Gereksinimli Çocuklar için Dans Etkinliği Düzenlendi

Adana'da Özel Gereksinimli Çocuklar için Dans Etkinliği Düzenlendi
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Adana'da düzenlenen 'Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et' programında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler dans gösterileri sundu.

Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" programında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Sarıçam Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve aileleri dans gösterisi sundu.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, maddi ve manevi anlamda her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Halk oyunu oynayan öğrenciler, şarkılar seslendirdi.

Etkinlik, protokol üyelerinin öğrencilere çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Kültür Sanat
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