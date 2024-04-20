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Adana'da Lezzet Treni ile Turizm Gezisi Düzenlendi

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Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında dizayn edilen 'Lezzet Treni' ile turizm gezisi düzenlendi. Tren, Adana Tren Garı'ndan hareket ederek Pozantı ilçesine ulaştı ve ziyaretçilere yöresel lezzetlerin tadıtıldığı bir kahvaltı sunuldu. Davetliler, doğa yürüyüşü yapmak ve tarihi Varda Köprüsü'nde fotoğraf çektirmek için trenle Adana'ya geri döndü. Etkinliğe, Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de katıldı.

Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında dizayn edilen "Lezzet Treni" ile turizm gezisi düzenlendi.

Adana Valiliği ile Çukurova Kalkınma Ajansınca gerçekleştirilen etkinlikte, kent mutfağının tanıtılması amacıyla hazırlanan tren Adana Tren Garı'ndan yola çıktı.

Pozantı ilçesine ulaşan trendeki ziyaretçiler, Belemedik Tabiat Parkı'nda organize edilen kahvaltıda yöresel lezzetleri tattı.

Parkta doğa yürüyüşüne çıkan davetliler, "Lezzet Treni" ile Adana'ya dönerken tarihi Varda Köprüsü'de mola verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, gazetecilere, etkinliğin kent gastronomisinin tanıtılmasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Torun da bölgede trenle turizm seferlerine ilginin arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Belemedik ve Varda Köprüsü'nü dahil ederek yeni bir tur programı planlamayı düşünüyoruz. Adana'dan Belemedik'e hareket eden insanların doğayı keşfedebileceği, Alman kalıntılarını görebileceği ve aynı zamanda yöresel ürünlerle kahvaltı edip köprüde fotoğraf çekimi yapabileceği günübirlik program planlanıyor."

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, gazeteciler ve bazı sosyal medya fenomenleri de katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan ve 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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