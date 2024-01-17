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Adana'da kebap ustaları, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Adana'da kebap ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Tescilli Adana kebabını ocak başlarında emekle hazırlayan ustalar, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Adana'da kebap ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tescilli Adana kebabını ocak başlarında emekle hazırlayan ustalar, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde kebapçılık yapan Ahmet Akköy, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Spor"da ise Fatemeh Bahram'n "Engel tanımayan" başlıklı karesine oy verdi.

Akköy, bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" adlı fotoğrafını seçti.

Tablada yaklaşık 44 yıldır kebapçılık yapan Yusuf Antekeli de "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor"da da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı eserini oyladı.

Antekeli, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sema bebek" adlı fotoğrafını tercih etti.

Fotoğraflardan etkilendiğini anlatan Antekeli, emeği geçenleri kutladı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde kebapçılık yapan Ramazan Alşimşek ise "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj", "Çevre-Yaşam"da Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", "Spor"da da Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" başlıklı karesini seçti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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