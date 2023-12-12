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Adana'da Ahşap Oyma Ustası Kentin Tanıtımına Katkı Sağlıyor

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Adana'da ahşap oyma ustası Ömer Erdoğan, yaptığı minyatür çalışmalarıyla kentin tanıtımına katkı sağlıyor. Erdoğan, 40 yıl önce açtığı atölyesinde dekoratif ürünlerden süs eşyalarına kadar farklı minyatür çalışmalar yaparak hem geleneksel sanatı yaşatıyor hem de kentin tarihi dokusunu yansıtıyor.

Adana'da ahşap oyma ustası Ömer Erdoğan, yaptığı minyatür çalışmalarla kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Erdoğan, küçük yaşlarda babasının yanında mobilya boyacılığıyla işe başladı.

Zaman içinde ahşap oymaya merak saran Erdoğan, bu konuda her geçen gün kendini geliştirdi.

Yaptığı çalışmaların ilgi görmesiyle 40 yıl önce tarihi Kazancılar Çarşısı'nda atölye açan Erdoğan, hobisini meslek haline getirdi.

Atölyesinde dekoratif ürünlerden süs eşyalarına kadar farklı minyatür çalışmalar yapan Erdoğan, 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığından "ahşap işçiliği sanatçısı" ünvanını aldı.

Dekoratif ürünlerden süs eşyalarına kadar yaptığı minyatür çalışmalarında Erdoğan'a, kentin tarihi dokusu ve yaşamı ilham oluyor.

Erdoğan, yaptığı çalışmaları atölyesinin yanı sıra katıldığı çeşitli festivallerde de sergileyerek kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Ömer Erdoğan, AA muhabirine, hobi olarak başladığı işi severek sürdürdüğünü anlattı.

Çalışmalarında pamuktan karpuza, buğdaydan mısıra kadar Çukurova'da yetişen ürünlerin yanı sıra kentin tarihi dokusuna da yer verdiğini aktaran Erdoğan, eserlerini atölyesinde yurt içi ve dışından gelenlere sergilediğini söyledi.

Erdoğan, hem geleneksel sanatı yaşatmak hem de kentin tanıtımına katkı sağlamak için çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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