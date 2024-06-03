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AB Delegasyonu, Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etti

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ziyarette antik kentin tarihi ve kazı çalışması hakkında bilgi verildi. Heyete, antik kentteki kazılar sonrası çıkarılan tariflerden oluşan 6 çeşit yiyecek ikram edildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kazı başkanı Peter Talloen, ziyarette yer alan AB üyesi 18 ülkenin büyükelçisine, antik kentin tarihinin yanı sıra kazı çalışması hakkında bilgi verdi.

Burdur Valisi Türker Öksüz, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da büyükelçilerin ziyaretlerine eşlik etti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sagalassos Antik Kenti'ni çok etkileyici bulduğunu söyledi.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ise Türk arkeologlarla birlikte bölgede kazı çalışmasını sürdürdüklerini anlattı.

Burdur Valisi Öksüz de kentin tarihi zenginlikleriyle de öne çıktığını, bu değerlerden birinin de Sagalassos Antik Kenti olduğunu kaydetti.

Öksüz, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için antik kentteki kazı çalışmasına hızla devam edileceğini vurguladı.

Bilkent Üniversitesi öğrencisi Belen Gürkaynak'ın antik kentteki kazılar sonrası çıkarılan tariflerden kendi yorumlarıyla oluşturduğu 6 çeşit yiyecek, gezi sonunda heyete ikram edildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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