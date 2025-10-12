Haberler

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Sona Erdi

Adana'da 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, katılımcıların kentin lezzetlerini deneyimleyerek dolu dolu bir hafta sonu geçirmesiyle sona erdi.

Adana'da "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla 10-12 Ekim'de düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sona erdi.

Adana Valiliğince kent mutfağının tanıtılması için Merkez Park'ta düzenlenen festivalin son gününde katılımcılar stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetleri başta olmak üzere birçok yiyecek ve içeceği tattı.

İşletmeci Cihangir Korkmaz, AA muhabirine, festivalin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Cuma günü başlayan festivalde hafta sonu ile birlikte yoğunluğun arttığını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kebapçılar olarak yüzümüz güldü, mutluyuz. Esnafın yüzü güldü. Hepimiz bir sonraki festivali canla başla bekliyoruz. Gelen misafirlerin çoğunluğu memnun şekilde ayrıldı."

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Kültür Sanat
