Adana'da "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla 10-12 Ekim'de düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sona erdi.

Adana Valiliğince kent mutfağının tanıtılması için Merkez Park'ta düzenlenen festivalin son gününde katılımcılar stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetleri başta olmak üzere birçok yiyecek ve içeceği tattı.

İşletmeci Cihangir Korkmaz, AA muhabirine, festivalin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Cuma günü başlayan festivalde hafta sonu ile birlikte yoğunluğun arttığını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kebapçılar olarak yüzümüz güldü, mutluyuz. Esnafın yüzü güldü. Hepimiz bir sonraki festivali canla başla bekliyoruz. Gelen misafirlerin çoğunluğu memnun şekilde ayrıldı."