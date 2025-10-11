Haberler

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Devam Ediyor

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Devam Ediyor
Adana Valiliği öncülüğünde düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla gastronomi tutkunlarını bir araya getiriyor. Katılımcılar, Adana'nın eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı buluyor, genç şefler ise yarışmalarda yeteneklerini sergiliyor.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali etkinliklerle devam ediyor.

Festivalde, kentin mutfak kültürü tanıtılırken, etkinlik alanında gün boyu süren programlarla gastronomi tutkunları bir araya geliyor.

Festivale gelen bazı vatandaşlar da etkinlik alanındaki stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tatma fırsatı buluyor.

Etkinlikler kapsamında Şef Bedri Aydoğdu da "Adana Kebabı'nda Başarı Hikayesi" başlıklı sunum yaparak mesleki tecrübelerini ve Adana kebabının yöresel önemini katılımcılarla paylaştı.

Atölye çadırında Adana yemekleri yapıldı

Festivalde, unutulmaya yüz tutmuş Adana yemeklerinin de atölye çalışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Müge Mengen "fellah köfte", Tülay Nisanoğlu ile Fatma Gülten Demir "yüksük çorbası", Fatma Yüksel "tahinli çiğ köfte" ve Feride Sözügeçer de "bamya dolması" yaptı.

Atölyeyi takip edenlere daha sonra yemeklerden ikram edildi.

Genç şefler yarıştı

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Genç Şefler Yarışması"nda da genç ve üniversiteli şefler mücadele etti. Bireysel ve ekip olmak üzere iki kategoride yarışan şefler, hazırladıkları yemekler ile jürinin karşısına çıktı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verilecek.

Festival kapsamında yarın da "Liseli Genç Şefler Bireysel" ve "Liseli Genç Şefler Ekip" yarışmaları düzenlenecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat
