8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'ya verilecek

Geleneksel Sanatlar Derneğinin, ömürlerini geleneksel sanatlara adamış, bu sanatların yaşatılması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmuş şahsiyetlere verdiği Gümüş Lale Ödülü'nün bu yılki sahibi, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Zeren Tanındı oldu.

Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından, geleneksel sanatlar alanında verilen ilk ödül olan Gümüş Lale, 2006 yılından beri, ömürlerini geleneksel sanatlara vakfetmiş şahsiyetlere verilmekte.

Daha önce Hikmet Barutçugil, Hasan Çelebi, Cahide Keskiner, Nurhan Atasoy, İslam Seçen, Ülker Erke ve Filiz Çağman'a verilen Gümüş Lale Ödülü, bu yıl Prof. Dr. Zeren Tanındı'ya sunulacak.

Kitap Tanıtım Toplantısı ve 8. Gümüş Lale Ödül Töreni 29 Ekim'de Yapılacak

Profesör Tanındı, 1984 yılına kadar Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde görev yapmış, Bursa Kültür Müdürlüğü'nde çalışmalarını devam ettirdikten sonra Uludağ Üniversitesi'ne geçerek 1994 yılında Sanat Tarihi Bölümü'nü kurmuştu. Son yıllarda Sabancı Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi gibi kurumlara danışmanlık yapan Tanındı için, Geleneksel Sanatlar Derneği, "Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü" adlı bir kitap hazırladı.

Alanında uzman ve çalışmaları sırasında Prof. Dr. Zeren Tanındı'yla yolları kesişmiş meslektaşlarının kaleme aldığı 51 makaleden oluşan kitap, el yazma sanatının ve kültürünün klasik konularının yanı sıra kodikoloji, konservasyon, okuma ve biriktirme kültürü gibi farklı alanları da konu alıyor. Kitaptaki kimi makaleler Zeren Tanındı için özel olarak kaleme alınmış, daha önce incelenmemiş konu ve eserleri kapsayan özgün yazılar da yer alıyor.

Geleneksel Sanatlar Derneği, geleneksel sanatların tanıtılmasına katkı sağlayan sanatçı ve akademisyenlerin çalışmalarını destekleme amacıyla yayımladığı Armağan Kitapları serisinin dördüncüsü olan Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatları ve Kültürü kitabı uzun yıllar süren araştırma ve derleme çalışmalarının sonucunda 2022 Ekim ayında basılarak akademi dünyasının hizmetine sunulmuştur.

Bir vefa kitabı olarak nitelendirilen eserin danışmanlığını Prof. Dr. Serpil Bağcı üstlenirken, tasarımını Zeren Tanındı ile Gönül Kaya yapmış olup, Dr. Aslıhan Erkmen ile Dr. Şebnem Tamcan Parladır'ın girişimi ve editörlüğünde gerçekleştirildi.

Geleneksel Sanatlar Derneği'nin katkılarıyla yayımlanan kitabın tanıtım toplantısı ve 8. Gümüş Lale Ödül Töreni programı, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü, saat 14.30'da, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek.