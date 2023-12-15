Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Ankara Resim ve Heykel Müzesindeki Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, jüri tarafından seçilen sanatçıların eserleri sergilendi ve ödüller sahiplerine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Ankara Resim ve Heykel Müzesindeki Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

670 eser arasından resim, heykel ve özgün baskı dallarında üçer, seramik dalında iki başarı ödülünü kazanan sanatçıların eserleri, jüri başkanı ressam Yalçın Gökçebağ, jüriler Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Prof. Gören Bulut, Prof. Dr. Mustafa Ağatekin, Prof. Dr. Rahmi Atalay, Prof. T. Emre Feyzoğlu, Yrd. Doç. İhsan Çakıcı ve Ayhan Yılmaz gibi sanatçılar tarafından seçildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın nice değerleri ortaya çıkardığını, değerini kaybetmeden devam etmesi noktasında gayret göstereceklerini ifade etti.

Özkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin güzel sanatlara gösterdiği ilgi, temayül ve yeteneğini her fırsatta vurguladığına dikkat çekerek, "Milletin, kültür ve sanatta da erişilen en üst düzeyi yakalamasını öncelikli bir hedef olarak bizlere işaret etmiştir." dedi.

Dünyanın zor zamanlardan geçtiğini kaydeden Özkan, sanatın bu anlamda ihtiyaç duyulan nefes alma alanlarını sağladığını aktardı.

Özkan, sanatın bir anlamda ön yargıları aşmayı, birlikte düşünmeyi ve yeniden üretmeyi sağladığını, bu sayede dünya barışına da katkı sunduğunu dile getirdi.

Resim ve heykel yarışmasının 1939'dan beri sürdürüldüğünü aktaran Özkan, sanatçı ve sanatsever buluşmasının en saygın örneklerinden olduğunu kaydetti.

Seçici kurul üyelerinin konuşmalarının ardından ödüller sahiplerine verildi.