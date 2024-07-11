Üye Girişi
Haberler

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde 'Tosca' operası sahnelendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde, 'Tosca' operası sanatseverlerle buluştu. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenen eserde, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin 'Tosca' operası performans sergilendi. Festival, Zorba balesiyle sona erecek.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde, "Tosca" operası sanatseverlerle buluştu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce (MDOB) opera tarihinin önemli isimlerinden İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği Tosca operası, Efes Antik Tiyatro'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Tosca" operasında, görevini kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ile hayatını aşkına ve sanatına adamış, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olaylar anlatılıyor.

Dünyada en çok sahnelenen operalar arasında yer alan "Tosca" operasında, orkestra şefi Andrea Francesco Solinas yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Orkestrası ile çocuk korosu ve koro şefi Anıl Aydın yönetimindeki MDOB Korosu yer aldı.

MDOB rejisörü Kenan Korbek'in sahneye koyduğu eserde, Tosca rolünde Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü solist sanatçısı deneyimli soprano Nurdan Küçükekmekçi, Cavaradossi rolünde ünlü tenor Enrique Ferrer, Scarpia rolünde ise deneyimli bariton Caner Akgün oynadı.

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 13 Temmuz'da Zorba balesiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera Ve Balesi Müdürlüğü Devlet Opera Ve Balesi Giacomo Puccini Mersin Efes Sanat Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak? İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu!
Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title