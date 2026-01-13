Haberler

Gaziantepli 65 yaşındaki Zeliha teyze İngilizce öğrenme azmiyle örnek oluyor

Gaziantepli 65 yaşındaki Zeliha teyze İngilizce öğrenme azmiyle örnek oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Zeliha Çelik, yurt dışındaki çocukları ve torunlarıyla iletişim kurabilmek için İngilizce kursuna katıldı. Eğitim sürecinde gösterdiği azim ve kararlılıkla kurs arkadaşlarına örnek oluyor.

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Zeliha Çelik, yurt dışındaki çocukları ve torunlarıyla İngilizce sohbet etmek için kursta eğitim alıyor.

Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde açılan İngilizce kursuna yazılan 4 çocuk annesi ve 5 torun sahibi Zeliha Çelik, akıcı İngilizce konuşmak için eğitim sıralarına yeniden oturdu.

Yaklaşık 3 aydır eğitim alan ve azmiyle kurs arkadaşlarına örnek olan Çelik, kısa sürede dilini geliştirmeyi başardı.

"İçimde öğrenme isteği var"

Çelik, yaptığı açıklamada, öğretmenlerinin ve sıra arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Öğrenmenin yaşının olmadığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Kurs hocası idealist birisi. Bize karşı çok fedakar. Bizimle iyi anlaşıyor ve iyi öğretiyor. Bize ayrıca ödev veriyor. Biz de o ödevleri yapıyoruz. Dört çocuğum var ve onlar da bana dil öğrenmem konusunda destek oluyor. Komşularım da destek veriyor. İngilizce öğrenmek iyidir. 'Kursta ne işin var?' diyeni daha görmedim. Benim de içimde öğrenme isteği var. Ailemde okuyan insan çok. Eğitim ailemde olduğu için ben de geri kalmak istemedim."

İngilizcenin öğrenilmesi kolay bir dil olduğunu dile getiren Çelik, "Pratik yapmak istiyorum. Daha yeniyim. Yaşım da küçük değil. Zamanla konuşacağıma da inanıyorum. Kursu bırakmayacağım, sürekli devam edeceğim, tekrar edip unutmayacağım. Daha önce Arapça kursuna da gitmiştim. Onu da biliyorum." dedi.

"Gayreti takdire şayan"

İngilizce öğretmeni Aysun Alpaslan ise Çelik'in isteğinin örnek olduğunu belirterek, "İlerleyen yaşına rağmen büyük bir azimle derslere katılıyor. Dersteki gayreti ve azmi açıkçası takdire şayan. Evde ekstra çalışıyor, kendi cümlelerini kurup teyit ediyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Zuhal Bozan da Çelik'in kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu anlatarak, "'O yapabiliyorsa ben de yaparım.' dedim. Hepimiz için güzel bir örnek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Kültür Sanat
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama