61. Uluslararası Bursa Festivali Karsu Konseriyle Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 61. Uluslararası Bursa Festivali, şarkıcı Karsu'nun konseriyle başladı. Festivalde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası da sahne aldı ve sponsor olan iş insanlarına plaket takdim edildi. Karsu'nun performansı büyük beğeni topladı ve gece uzun süre alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" şarkıcı Karsu konseri ile başladı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile Karsu sahne aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açılış konuşmasının ardından başlayan festivalde sponsor olan iş insanlarına plaket takdim edildi.

Gecede performans sergileyen şarkıcı Karsu, sevilen şarkılarını Bursalı müzikseverler ile seslendirdi.

Karsu "Bırak Beni Böyle", "Siyah" ve "Hatırla Sevgili" gibi şarkıları kendine özgü sesi ve yorumuyla seslendirirken, müzikseverlerden tam not aldı.

Gecenin sonunda Karsu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.