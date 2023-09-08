6. İpek Yolu Uluslararası Kültür Fuarı Son Buldu

Çin'in Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde düzenlenen 6. İpek Yolu Uluslararası Kültür Fuarı, Türkmenistan'ın onur konuğu olarak gerçekleşti. Fuarda 50'den fazla ülke ve uluslararası kuruluş temsil edildi.

Fuardan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde düzenlenen 6. İpek Yolu Uluslararası Kültür Fuarı, Perşembe günü sona erdi.

Türkmenistan'ın onur konuğu olduğu fuara 50'den fazla ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 1.200'ü aşkın konuk katıldı.

Türkmenistan'ın kültür, sanat ve ticaretiyle ilgili sergi etkinliklerinin düzenlenmesinde ülkenin ulusal müzesi öncü rol oynadı.

İki gün süren fuara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi ve Gansu eyalet yönetimi ev sahipliği yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dunhuang'dan bildiriyor. (XHTV)