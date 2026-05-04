Haberler

5. Kocaeli Film Festivali'nde finalistler açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 2-7 Haziran'da düzenlenecek 5. Kocaeli Film Festivali'nde 4 kategorinin finalistleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 2-7 Haziran'da düzenlenecek 5. Kocaeli Film Festivali'nde 4 kategorinin finalistleri belli oldu.

Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, "ulusal uzun metraj ilk film" kategorisinde finalistler arasında Sunay Terzioğlu'nun yönettiği "Bağlar, Kökler ve Tutkular", Ensar Altay'ın yönettiği "Kanto" ve Doğuş Algün'ün yönettiği "Ölü Mevsim" eserleri yer aldı.

"Ulusal uzun metraj en iyi görüntü yönetmenliği" kategorisinde ise "Bağlar, Kökler ve Tutkular" filmiyle Serdar Özdemir, "Tehlikeli Bölge" filmiyle Ali Can Atıcı ve "Kanto" filmiyle Kürşat Üresin finalist olmaya hak kazandı.

"Ulusal kısa metraj en iyi film" kategorisinde de finalistler arasında "326" filmiyle Miray Kuyumcu, "Arena" filmiyle Emirhan Cangül, "Aslında Herkes" filmiyle Emre Cem Kamhi, "Bir Aile" filmiyle Murat Çetinkaya, "Hayat Devam Ediyor" filmiyle Hümam Özkara ve "Prosedür" filmiyle Rabia Özmen yer buldu.

"Ulusal animasyon film" kategorisinde de "Asi" filmiyle Selçuk Ören, "Kusursuz Ölçü Nedir" filmiyle Eylül Babür, "Kuyunun Fısıltısı" filmiyle Elif Dokur ve "Drip" filmiyle Zeynep Sude Yavuz finalist oldu.

Jüri üyelerinin de belli olduğu festivalin ödül töreni, 7 Haziran Pazar İzmit ilçesindeki Halkevi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
3 çocuk annesi Kader, iple asılı halde ölü buldu

3 çocuk annesi Kader'in korkunç sonu
Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Şişli'de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Akılalmaz kaza kamerada! Turist hayatını kaybetti, sürücü serbest