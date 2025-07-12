5. Hanaklı Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri Gerçekleşti

Ardahan'da aşıklık geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "5. Hanaklı Aşık Mazlumi Anma Şenlikleri" düzenlendi.

Ardahan Vali Vekili Semih Cembekli, Hanak-Damal ilçeleri arasında Hanak Mesire Alanı'ndaki şenlikte, Ardahan'da festivallerin gurbetle sılayı birleştiren önemli etkinliklerin başında geldiğini söyledi.

Ardahan'ın festivaller bakımından oldukça çeşitliliğe ve zenginliğe sahip bir kent olduğuna dikkati çeken Cembekli, "Bugün burada hep birlikte mutlu bir güne tanıklık etmekteyiz. Bu programın yapımında emeği geçen başta belediye başkanımıza ve kaymakamımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya da 5. etkinlikle Aşık Mazlumi'yi anmanın yanı sıra aşıklık kültürünü genç nesillere aktardıklarını belirterek, "Aşık Mazlumi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Evet, bu yıl beşincisini düzenlediğimiz şenliğimizde hem üstadımıza olan vefamızı gösteriyor hem de genç kuşaklara bu geleneği tanıtma sorumluluğunu üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenlik, yöresel sanatçılar ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti.