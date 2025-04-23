485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Başlıyor

Bu yıl 485. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin ilk akşamında, "Hoş Geldin Mesir" korteji düzenlendi, şarkıcı Sıla sahne aldı.

Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşüne, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek,CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konuk ülkelerin halk dansları ekipleri ve Manisalılar katıldı.

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede şarkıcı Sıla, Manisalılarla buluştu. Alandaki vatandaşlar, sevilen şarkılarını seslendiren sanatçının, parçalarına zaman zaman eşlik etti.

Konserde sahneye çıkarak vatandaşlara seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bugün 485'incisini kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin açılışını yaptık. Bu açılışta şunu görüyorum, artık mesir sadece mesir açılan, konser yapılan bir halden çıktı. Artık gastronomiden sanata, kültürden spora kadar Manisa'da yaşayan tüm vatandaşların etkinliklere katılacağı bir hal aldı" dedi.