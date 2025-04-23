Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Başlıyor

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin ilk akşamında 'Hoş Geldin Mesir' korteji düzenlendi ve şarkıcı Sıla Manisalılarla buluştu. Festivalin açılışında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinliğin artık gastronomi ve sanatı kapsayan geniş bir yelpazeye yayıldığını belirtti.

Bu yıl 485. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin ilk akşamında, "Hoş Geldin Mesir" korteji düzenlendi, şarkıcı Sıla sahne aldı.

Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşüne, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek,CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konuk ülkelerin halk dansları ekipleri ve Manisalılar katıldı.

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede şarkıcı Sıla, Manisalılarla buluştu. Alandaki vatandaşlar, sevilen şarkılarını seslendiren sanatçının, parçalarına zaman zaman eşlik etti.

Konserde sahneye çıkarak vatandaşlara seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bugün 485'incisini kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin açılışını yaptık. Bu açılışta şunu görüyorum, artık mesir sadece mesir açılan, konser yapılan bir halden çıktı. Artık gastronomiden sanata, kültürden spora kadar Manisa'da yaşayan tüm vatandaşların etkinliklere katılacağı bir hal aldı" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.