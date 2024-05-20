40 Yıllık Öğretmenin Emeklilik Veda Etkinliği

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 40 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrılan 65 yaşındaki öğretmen için meslektaşları ve öğrencileri tarafından veda etkinliği düzenlendi.

Farklı illerde 18 yıl çalıştıktan sonra 2002'de Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na atanan meslek alan öğretmeni Mehmet İlmisev Kılaç, emekli oldu.

Kılaç'a son mesai gününde sürpriz yapmak isteyen meslektaşları ve öğrencileri, veda programı organize etti.

Sınıftan çıktıktan sonra koridor ve merdivenlerde bekleyenler tarafından alkışlarla karşılanan Kılaç, duygulandı.

Kılaç, okulun konferans salonunda devam eden programda çalışma arkadaşları ve öğrencilere teşekkür etti.

Meslekte 40 yılı geride bıraktığını belirten Kılaç, "Bu derece bir sürpriz beklemiyordum. Tek üzüldüğüm şey öğrencilerimden ayrılacak olmam. Böyle bir programla veda etmek beni duygulandırdı." dedi.

Salondan alkışlar eşliğinde ayrılan Kılaç, öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.