40. Uluslararası Kitap Fuarı'nda Genç Yazar Ecem Naz Tunca Okuyucularıyla Buluştu

Bu yıl düzenlenen 40. Uluslararası Kitap Fuarı'nda genç yazar Ecem Naz Tunca, 'Gazeteci Olunmaz Gazeteci Doğulur' adlı kitabını okuyucularıyla buluşturdu. Kitap, gazetecilikle ilgili gelecek nesillere derin fikirler sunuyor ve her yaş grubundan okurun ilgisini çekiyor. Ayrıca, Tunca'nın imza gününde 'Uzun Saçlı Dev Adam- Barış Manço' kitabının yeniden piyasaya çıkacağı müjdesi de verildi.

Bu yıl 28 Ekim- 5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen 40. Uluslararası Kitap Fuarı çok büyük bir kitleye hitap etmeye devam ediyor. Tüyap heyecanı devam ederken 1 Kasım 2023 tarihinde genç yazar Ecem Naz Tunca 'Gazeteci Olunmaz Gazeteci Doğulur' adlı kitabını ikinci kez okuyucusuyla Tüyap'ta buluşturmanın onurunu yaşadı.

Merhum Gazeteci Hulusi Tunca'nın başarı dolu hikayesini anlattığı kitabında gazetecilikle ilgili gelecek nesillere derin fikirler verirken, her yaş grubundan okurun bu özel günde Tüyap'ta kendisiyle bulunmasının mutluluğunu yaşıyor.

Gazetecilikte alaylı olmakla okullu olmanın etkisini incelediği kitabı birçok döneme ışık tutacak nitelikte.

Ecem Naz Tunca, kitabını imzalarken yakın gelecekte tüm zamanların en değerli isimlerinden 'Uzun Saçlı Dev Adam- Barış Manço' kitabı yeniden piyasaya çıkacağı bilgisini de verdi. Bu vesileyle Barış Çelebi'yi yeniden bir gazeteci dostunun anılarından derlediği satırlarla anarken, kıymetli gazeteci Hulusi Tunca ve Barış Manço'yu özlemimize naif bir bakış sergileyeceğiz.