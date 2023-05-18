4 yavru dünya getiren Yaren leylek, yuvasını balıkçı Adem'in evinin yanına taşıdı

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (67) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, 4 yavru dünyaya getirldi. Yaren leylek, Eskikarağaç Leylek Köyü'nde, yavrularını büyüttüğü yuvasını Yılmaz'ın evinin yanına taşırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, internet üzerinden binlerce meraklının bu hikayeye ortak olduğunu belirterek, "Yaren, Adem Amca'ya artık komşu oldu" dedi.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen bir hikayeye dönüştü. 12 yıldır her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 4 yavru dünyaya getirdi. Balıkçılık yapan Yılmaz'ın evinin yanına yuva kuran Yaren leylek, yavrularını buraya taşıdı.

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.