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"39. Uluslararası İzmir Festivali"nde Notos Quartett sahne alacak

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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 39. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, Alman yaylı çalgılar topluluğu Notos Quartett yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser verecek.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen "39. Uluslararası İzmir Festivali" kapsamında, Alman yaylı çalgılar topluluğu Notos Quartett yarın sanatseverlerle buluşacak.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin ikinci konseri yarın saat 21.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu ve çeşitli uluslararası kültür kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen festivalde, Sindri Lederer, Andrea Burger, Benjamin Lai ve Antonia Köster'den oluşan Notos Quartett sahne alacak.

Uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen topluluk, konserinde klasik müzik repertuvarından seçkin eserleri seslendirecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
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