39. Uluslararası İzmir Festivali'nde Quatuor Magenta sahne aldı

39. Uluslararası İzmir Festivali'nde Quatuor Magenta konser verdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 39. Uluslararası İzmir Festivali etkinlikleri kapsamında Paris merkezli yaylı çalgılar dörtlüsü Quatuor Magenta, "Gelenekten Geleceğe Bulaşıcı Bir Enerji" başlıklı konserini, Agora Ören Yeri'nde gerçekleştirdi.

Kemanda Ida Derbesse ve Elena Watson-Perry, viyolada Claire Pass-Lanneau ve çelloda Fiona Robson'dan oluşan grup, ışıklandırılmış tarihi antik yapılar arasında dinleyicilerine eserlerini icra etti.

Festival, 8 Temmuz saat 21.30'da Çeşme Kalesi'nde Belçikalı şef Karel de Wilde yönetimindeki La Chapelle Sauvage, Hans Zimmer'in film müziklerinden oluşan seçkiyle sona erecek.