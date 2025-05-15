38. Uluslararası İzmir Festivali Başlıyor

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenecek Uluslararası İzmir Festivali, 3 Haziran-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, festival Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İzmir Fransız Kültür Merkezi, Ege Üniversitesi, İstanbul Avusturya Kültür Ofisi, İstanbul Polonya Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu, İzmir İtalya Konsolosluğu ve Goethe Enstitüsü İzmir işbirliğinde düzenlenecek.

Festival kapsamında tiyatro, atölye, dans ve konser etkinlikleri yapılacak.

Etkinlikler, 3 Haziran saat 21.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek "Virtüözlerden Baroktan Romantizme" konseriyle başlayacak.

Program kapsamında dünyaca ünlü hip-hop dansçısı Saido Leblouh da 10-14 Haziran'da İKSEV Dans Stüdyosu'nda İzmirli dansçılarla atölye çalışması düzenleyecek. Atölye, 14 Haziran saat 17.00'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda final gösterisiyle sona erecek.

Festival 12 Temmuz'da İzmir Tarihi Agora'da gerçekleşecek Ensemble 4.1 konseriyle tamamlanacak.