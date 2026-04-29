3 ilde illüzyon rüzgarı esecek

İllüzyonist Enver Ertaş, mizah ve hikaye anlatıcılığını bir araya getirdiği "The Illusionist" adlı yenilenen gösterisiyle mayıs ayında İstanbul, Sakarya ve İzmir'de sahne alacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, her yaştan izleyiciye hitap eden gösterinin Türkiye turnesi, 2 Mayıs'ta İstanbul'daki Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde başlayacak. Turne kapsamında gösteri; 3 Mayıs'ta Mall of İstanbul MOİ Sahne'de, 9 Mayıs'ta Watergarden Performans Merkezi'nde, 10 Mayıs'ta TED Sakarya Koleji'nde, 16 Mayıs'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (iki gösteri) ve 17 Mayıs'ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

İllüzyon sanatının sahne şovlarıyla harmanlandığı etkinlikte, izleyicilerin de dahil olduğu bölümler, özel müzikler ve efektler yer alıyor.

Gösterinin biletlerine Biletinial'dan ulaşılabilecek.

