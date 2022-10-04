29 yılda tamamlanan yığma taş cami, mimarisiyle dikkati çekiyor

Giresun'da tamamı doğal taş kullanılarak inşa edilen Sarayburnu Camisi, mimari yönüyle beğeni topluyor.

Bulancak ilçesinde temeli 1987'de atılarak imece usulüyle 29 yılda tamamlanan Sarayburnu Camisi, 2 bin 588 metrekare kapalı alana sahip.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, yoğun ziyaretçi alan camide, geometrik biçimlerde kesilmiş küçük ahşap parçaların büyük bir yüzey oluşturmak üzere birbirleriyle geçmeli olarak birleştirilmesi tekniği kündekari de uygulandı.

Sarayburnu Camisi'nin çeşitli bölümlerindeki hat ve tezhip çalışmaları dikkati çekiyor. Camide yaklaşık 4 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabiliyor.

Sarayburnu Camisi ve Külliyatı Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Ziya Sipahi, AA muhabirine, Sarayburnu Camisi'nin Osmanlı ve Selçuklu mimarilerinin harmanlanarak yapıldığını söyledi.

Sarayburnu Camisi'ni diğer camilerden ayıran en büyük özelliğinin taş olması olduğuna dikkati çeken Sipahi, Ordu, Rize, Trabzon ve Samsun gibi çevre illerden bir çok kişinin camiye namaz kılmaya geldiğini kaydetti.

Sipahi, 1987'de İstanbul Şehzadebaşı camisinin ölçülerinden ve mimarisinden hareketle inşaata başladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehzadebaşı Camisi'nin 500 yıldır ayakta kalan bir eser olduğuna dikkati çekerek, "Mimar Sinan'ın eseri, bugüne kadar yaşamış ve hiçbir depremde zarar görmemiş. İnşallah Sarayburnu Camisi de onun kadar yaşar diye ümit ediyoruz. Burası 16 metre duvar yüksekliği, 38 metre kubbe yüksekliği, 130 santimetre duvar kalınlığı olan bir mabet."

Caminin suyunu 42 kilometre uzaklıktaki ormanın içerisinden getirdiklerini belirten Sipahi, "İnsan eli değmeyen, yerleşim alanı olmayan yerden suyu getirdik. Bunu devlet, millet, hayırseverler el ele vererek yaptık. Bu su yoğun bir şekilde kullanılıyor, herkes alıyor evine, iş yerine götürüyor." diye konuştu.

Yusuf Ziya Sipahi, Türkiye'deki tarihi eserlere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaşamış eski uygarlıkların tarihi eserlerini ülkemizde restore edip tekrar insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bunlar tarihi eserlerdir, muhakkak kıymetini bilen çıkıp hiç değilse yapı olarak korur ama bizim esas amacımız ruhunun yaşaması. Biz sadece eser olarak, bina olarak yaşasın demiyoruz, içini de dolduralım, insanlarımız istifade etsin, maksat hasıl olsun."

Sarayburnu Camisi'nde kündekari, ahşap kakma, hat, ebru ve minyatür gibi sanatların yapılacağı alanlar oluşturmayı planladıklarını dile getiren Sipahi, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlantılı kurslar açılmasını istediklerini kaydetti.

Sipahi, ayrıca camiye ait 5 bin kitaplık bir kütüphane oluşturacaklarını sözlerine ekledi.