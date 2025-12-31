Haberler

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başvuruları başladı

Güncelleme:
Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne başvurular, 2-7 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak etkinlik için başladı. Kadın sinemacıların eserleri, festivalde izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için başvuruların başladığı bildirildi.

Uçan Süpürge Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkent'te, 2-7 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, belirlenen tema çerçevesinde kadın sinemacıların imzasını taşıyan ulusal ve uluslararası belgesel, kurmaca, uzun metraj ve kısa filmleri izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Festivalde filmleriyle yer almak isteyen kadın sinemacılar, başvuru formuna Uçan Süpürge Vakfının resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.

Başvurular, 20 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Kültür Sanat
