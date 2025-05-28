28. Uçan Süpürge Festivali'nde 'Benzersiz Kadınlar' Söyleşisi Düzenlendi
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide, oyuncular ve yönetmenler mesleklerine başlama hikayelerini paylaştı. Ece Dizdar'ın 'Mükemmel' adlı kısa filmi gösteriminin ardından katılımcılar, sinema ve tiyatro sektörüne dair soruları yanıtladı.
28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında oyuncuların katılımıyla "Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayelerini Anlatıyor" söyleşisi düzenlendi.
Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, oyuncular Lale Mansur, Bennu Yıldırımlar, Burcu Kara, Ece Dizdar, Şenay Gürler ile yönetmenler Biket İlhan, Eylem Kaftan, Ümran Safter ve cast direktörü Harika Uygur katıldı.
Söyleşi öncesinde, oyuncu Ece Dizdar'ın ilk yönetmenlik deneyimi olan "Mükemmel" isimli kısa filmi gösterildi.
Yapımcı Zeynep Atakan'ın yönettiği söyleşide katılımcılar, mesleklerine başlama hikayelerini ve bu süreçteki motivasyon kaynaklarını anlattı.
Program, tiyatro ve sinema sektörüne yönelik merak edilen soruların yanıtlanmasıyla tamamlandı.
Söyleşiye, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.