27. Uluslararası Belgesel Film Festivalinin afişi belli oldu

27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "En İyi Afiş Tasarımı" yarışması sonuçlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu'nun kültürel mirasını ve belgesel sinemanın gücünü bir araya getiren festivalin kurumsal kimliğini yansıtmak amacıyla düzenlenen yarışma süreci tamamlandı.

Seçici kurul, 5 Şubat'ta başlayan başvuru sürecinin ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında bir araya gelerek başvuruları inceledi.

Toplam 134 katılımcının 192 tasarımla dahil olduğu yarışmada jüri tarafından yapılan teknik ve sanatsal değerlendirmeler sonucunda, Sinop Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Asmin Nur Nart'ın hazırladığı tasarım, festivalin bu yılki resmi afişi seçildi.

Yarışmanın birincisi seçilen Nart, 30 bin liralık para ödülünün yanı sıra festivalin simgesi ödül heykelciğinin de sahibi oldu.

Kazanan tasarımcıya ödülü, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek festivalin ödül töreninde takdim edilecek.