26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Zeynep Bastık Coşkusu

26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Zeynep Bastık Coşkusu
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Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, Zeynep Bastık'ın canlı konseriyle renklenirken, alanda büyük bir kalabalık toplandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde Zeynep Bastık konser verdi.

Kaş Belediyesi tarafından 27-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen 26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, Kaş Limanı'nda Zeynep Bastık konseriyle devam etti.

Alanı saatler öncesinden vatandaşlar doldururken, pop müzik şarkıcısı Zeynep Bastık sahneye alkışlar eşliğinde çıktı.

Birbirinden güzel şarkıları seslendiren ünlü şarkıcı, hareketli müzikler eşliğinde danslar sergiledi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Kültür Sanat
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