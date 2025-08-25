25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali Sona Erdi

25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali Sona Erdi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali, 3 gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalde piknik programı yapıldı ve yöresel sanatçılar sahne aldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali sona erdi.

İlçede 3 gün süren festival kapsamında Kılıç köyü Doruk Mesire Alanı'nda piknik programı düzenlendi.

Yöresel ses sanatçılarının sahne aldığı programda, vatandaşlar halaylar çekerek eğlenme fırsatı buldu.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Kültür Sanat
