22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali Zonguldak'ta başlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali Zonguldak'ta başlayacak

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali Zonguldak'ta başlayacak

Zonguldak'ta konser ve halk oyunu gibi çeşitli etkinliklerin yer alacağı 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali, 21-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Zonguldak'ta konser ve halk oyunu gibi çeşitli etkinliklerin yer alacağı 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali, 21-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin tanıtım toplantısında ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, festivale yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin geleceğini anlattı.

Bu yıl festivali 4 güne çıkardıklarını, 21 Temmuz'da ulusal ve uluslararası folklor gösterileriyle etkinliğin başlayacağını bildiren Posbıyık, "22 Temmuz'da Sefo, Gülşen, Edis, 23 Temmuz'da Melek Mosso, Haluk Levent, 24 Temmuz'da Grup Madrigal, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe sahne alacak." dedi.

Posbıyık, festivale yönelik sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden görüş ve öneri talep ettiklerini belirterek, "Bu yıl yine çok güzel festival yapacağız. Pandemi nedeniyle insanlar festivali, sosyalleşmeyi özledi. En iyi festivali yapmak için tüm gayretlerimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Kültür Sanat

Halil Posbıyık, Zonguldak, Ereğli, Konser, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title