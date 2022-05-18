22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali Zonguldak'ta başlayacak - Haberler

Zonguldak'ta konser ve halk oyunu gibi çeşitli etkinliklerin yer alacağı 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali, 21-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin tanıtım toplantısında ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, festivale yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin geleceğini anlattı.

Bu yıl festivali 4 güne çıkardıklarını, 21 Temmuz'da ulusal ve uluslararası folklor gösterileriyle etkinliğin başlayacağını bildiren Posbıyık, "22 Temmuz'da Sefo, Gülşen, Edis, 23 Temmuz'da Melek Mosso, Haluk Levent, 24 Temmuz'da Grup Madrigal, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe sahne alacak." dedi.

Posbıyık, festivale yönelik sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden görüş ve öneri talep ettiklerini belirterek, "Bu yıl yine çok güzel festival yapacağız. Pandemi nedeniyle insanlar festivali, sosyalleşmeyi özledi. En iyi festivali yapmak için tüm gayretlerimizi gösteriyoruz." diye konuştu.