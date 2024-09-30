21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Sona Erdi
Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, İranlı sanatçı Şehram Nazeri'nin konseriyle son buldu. Festivalde 10 ülkeden 40 sanatçı sahne alarak toplam 21 konser verdi.
Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi.
Mevlana Meydanı ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde 21 Eylül'de başlayan etkinliklerin son gününde İranlı sanatçı Şehram Nazeri konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde gündüzde Mevlana Meydanı'nda, Ufuk Yürüç sahneye çıktı.
Bu yıl 21'incisi düzenlenen festivale, 10 ülkeden 40 sanatçı katılarak 21 konserle sanatseverlerin karşısına çıktı.