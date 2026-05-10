"2026 Kore Festivali" Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda gerçekleştirildi

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki kültürel etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen "2026 Kore Festivali", birçok kişiyi Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda bir araya getirdi.

Güney Kore kültürü, mutfağı, müziği ve geleneksel sanatlarını tanıtmayı amaçlayan festival, Türkiye Koreliler Derneği ile World OKTA (Dünya Kore Ticaret Derneği) İstanbul Şubesi tarafından organize edildi.

Etkinlikte Güney Kore geleneksel oyunları, K-POP gösterileri, Kore mutfağından örnekler ve kültürel deneyim alanları ziyaretçilerden ilgi gördü. Festival kapsamında jegichagi, tuho, ttakji ve halat çekme gibi geleneksel oyunlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililerin de hazır bulunduğu etkinlik çok sayıda ziyaretçiyi konuk etti.

Yelpaze dansı ve haegeum performanslarının sahnelendiği festivalde müzisyen Joje de mini konser verdi.

Gün boyu devam eden etkinliklerde Kore yemekleri ve Kore ürünlerinin tanıtıldığı stantlar dikkati çekti.

Etkinlik alanında Kore Savaşı gazilerine yönelik fotoğraf sergisi, hanbok-Kore geleneksel kıyafetleri deneyim alanı ve çeşitli kültürel etkinlikler de yer aldı.