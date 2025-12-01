Haberler

2025 Yılının Popüler Kelimesi 'Öfke Yemi' Oldu

2025 Yılının Popüler Kelimesi 'Öfke Yemi' Oldu
Güncelleme:
Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesinin 'rage bait' yani 'öfke yemi' olduğunu açıkladı. Bu kelime, çevrim içi etkileşimi artırmak için öfkeyi tetikleyen kışkırtıcı içerikleri ifade ediyor.

OXFORD İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesinin 'rage bait' yani 'öfke yemi' olduğunu duyurdu.

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi 'öfke yemi' anlamına gelen 'rage bait' oldu. Kelime, çevrim içi etkileşimi artırmak için öfkeyi tetikleyen, kışkırtıcı veya incitici paylaşımları ifade ediyor. Sözlük yetkililerine göre, kelimenin kullanım oranı son 12 ayda üç kat arttı. Oxford İngilizce Sözlüğü'ne göre 'rage bait', sosyal medyada bilerek kızdırıcı, öfkelendirici veya provoke edici içerik üretme yöntemi anlamına geliyor. Bu tür içeriklerin amacının, tıklama ve etkileşimi artırarak hesap veya site trafiğini yükseltmek olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
