20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği Gerçekleşti

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Rize'nin İkizdere ilçesinde düzenlenen '20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği'nde katılımcılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ horozunu görüntülemeyi başaramadı. Yetkililer, etkinliğin bölge kültürü ve turizmi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi.

Sivrikaya köyündeki şenlikte, Kaymakam Ali Özdaş, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç'in de aralarında bulunduğu grup, günün ilk ışıklarıyla dürbünle yaylada gözlem yaptı.

Katılımcılar, yaklaşık bir saat beklemelerine rağmen, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan korumaya alınan dağ horozunu görüntülemeyi başaramadı.

Kaymakam Özdaş, gazetecilere, şenliğin, bölge kültürü açısından önemli bir etkinlik olduğunu söyleyerek, "Gönül vermiş insanların uzak, yakın mesafe demeden gelip dağ horozu etkinliğine katılması bizleri memnun etmektedir. Şenliği yaygınlaştırmak en büyük hedefimiz." dedi.

Belediye Başkanı Ekşi ise dağ horozunun yöreye has bir tür olduğunu ifade ederek, "Hem yöre turizmine hem de doğal hayata ayrı bir katkı sunan endemik türümüz. Bu sene yine göremedik, inşallah seneye görürüz." diye konuştu.

Kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu da bayram dolayısıyla şenliğin ertelendiğini, yağışlı ve sisli havaya denk geldikleri için kuşları görme imkanı bulamadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat
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