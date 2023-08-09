2'nci Efes Tiyatro Festivali Başladı

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Efes Tiyatro Festivali, büyük bir coşkuyla başladı. Festival, kortej yürüyüşüyle İstasyon Meydanı'nda başladı ve birçok ünlü tiyatro sanatçısıyla devam etti. Festivalin açılış konuşmalarında tiyatronun önemi vurgulandı ve ödüller verildi. Festival, 11 Ağustos tarihine kadar oyunlar, atölyeler ve söyleşilerle devam edecek.

2'nci Efes Tiyatro Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Efes Selçuk Belediyesi tarafından Ege Tiyatrolar Birliği ve Efes Sanat Merkezi iş birliğiyle düzenlenen festival, İstasyon Meydanı'ndan kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel usta tiyatro sanatçıları Zihni Göktay, Tarık Pabuççuoğlu ve tiyatroya emek veren birçok isimle birlikte yürüdü.

Tiyatro Sanatçısı Zihni Göktay Efes Tiyatro Festivali'ne dair yaptığı açıklamada; "Tiyatro söz konusu olunca söyleyeceğim çok şey var ama bilhassa medeniyetin, uygarlığın yeşerdiği bu bereketli topraklarda tiyatro ile ilgili konuşmak bana ancak gurur verir. Selçuk Belediyesi'ne ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Tarık Pabuççuoğlu ikinci kez düzenlenen Efes Tiyatro Festivali dolayısıyla Efes Selçuk Belediyesi'ni tebrik ettiğini belirterek; "Büyükşehirlerin dışında düzenlenen tiyatro festivalleri bu ülkede tiyatronun ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra gençlerin tiyatroya olan ilgisi beni çok mutlu ediyor" dedi.

BU FESTİVAL BİR İNANCIN MEYVESİDİR

Efes Tiyatro Festivali'ni bir hayalin hayata geçmesi olarak tanımlayan festival koordinatörü Erol Namdar; "İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz festivalimizin ikincisinde bir arada olmak bizi çok mutlu etti. Bu festival aynı zamanda bir inancın, bir tutkunun da meyvesidir. Bu festivali Efes Sanat Merkezi olarak organize ettik ama hayata geçmesi için bir desteğe ihtiyacımız vardı. İşte bu desteği bize sağlayan Efes Selçuk Belediyesi çalışanlarına, Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e ve burada bizimle olan ustalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

SAHNE TOZUNUZ HİÇ EKSİLMESİN

2'nci Efes Tiyatro Festivali'nde yaptığı konuşmada ilk parasını tiyatrodan kazandığı belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Tiyatro hayatın kendisi, tiyatro empati gücünü arttıran bir şey, tiyatro aslına bakarsanız topluma ayna tutan ve hayır biz direniyoruz diyen bir sanat. Sizlere ilk parasını tiyatrodan kazanan bir belediye başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu ülkede yapılması gerçekten meşakkatli, birçok çelme takmalara rağmen dimdik devam edilmesi gerekilen bir mesleğiniz var. Ama buna meslekten ziyade topluma ayna tutmak diyorum. Mücadeleniz daim olsun, sahne tozunuz hiç eksilmesin, alkışlarınız sonsuz olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 2. Efes Tiyatro Festivali'nin ilk gününde festivalin tiyatroya emek veren isimlere, Efes Selçuk'ta festival kültürünün oluşmasına büyük katkı sunan Avukat Sümer Büyüktosun ve kentte tiyatronun gelişimine büyük katkı sunan oyun yazarı Hasan Öztürk'ün anısına verilen Hasan Öztürk Onur Ödülü ve Sümer Büyüktosun Emek Ödülü verildi.

Ödül töreninin ardından "Silüet" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. 2. Efes Tiyatro Festivali 11 Ağustos tarihine kadar oyunlar, atölyeler ve söyleşilerle devam edecek.