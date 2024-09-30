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19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Yıldız İsimlerle Sona Erdi

19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Yıldız İsimlerle Sona Erdi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina'nın konserleriyle başarılı bir şekilde tamamlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konseriyle sona erdi.

Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin son gününde, Barış Doğukan Yazıcı Quartet 'Resonence' programıyla sahne aldı.

Yazıcı'ya piyanoda Serkan Özyılmaz, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Ferit İdman eşlik etti.

Barış Doğukan Yazıcı'nın ardından Monica Molina sahne aldı.

Molina'ya, piyanoda Jorge Vera, gitarda Joaquin Morene, trompette Jaume Blazquez, perküsyonda Benjamin Santiago eşlik etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Kültür Sanat

Caz Festivali Kültür Sanat Doğukan antalya Alanya Yaşam

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