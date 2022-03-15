17. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali başladı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17'nci Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı.

Armutalan Atatürk Kültür Merkezindeki festivalin açılış kokteylinde "Sanat Engel Tanımaz" Karma Güzel Sanatlar Sergisi de ziyarete açıldı.

Kalimerhaba Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Tanıtma Derneğince yapılacak festivalin organizasyon komitesinden Umur Özlüler açılış töreninde, mart ayı boyunca Marmaris'e kültür ve sanat şöleni sunacaklarını söyledi.

Özlüer, "Görsel sanatlar, şiir, edebiyat, tiyatro, sinema ve sahne sanatlarından 100 civarında sanatçı konuk olarak katkıda bulunuyor. Festivalimiz her günü farklı bir etkinlik bulunduran özelliği ve festivalin tümünün halka açık ve ücretsiz olması dolayısı ile alanında bir tek." ifadesi kullandı.

Konuşmaların ardından "Sanat Engel Tanımaz" Karma Güzel Sanatlar - El Sanatları Sergisi ve yazarlar imza günü gerçekleştirildi.

Festival 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü sahnelenecek Yeşilköy Halk Tiyatrosunun "Kanlı Nigar" oyunu ile son bulacak.