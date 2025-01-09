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17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Başlıyor

17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Başlıyor
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Rize'de geleneksel hale gelen 17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali, 25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Festivalde ulusal ve yerel sanatçılar konser verecek, yarışmalar ve kültürel etkinlikler yapılacak.

Rize'de, "17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" organize edilecek.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, gazetecilere, geleneksel hale gelen festivalin bu yıl 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

İki gün sürecek festival için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Altun, "Ulusal ve yerel sanatçılar konser verecek. Ayrıca festival kapsamında yarışmalar ve kültürel etkinlikler yapacağız." dedi.

Ömer Altun, herkesi festivale davet etti.

Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Kültür Sanat
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