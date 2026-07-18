Haberler

Gümüşhane'de "15. Santa ve Taşköprü Kültür ve Yayla Şenlikleri" başladı

Gümüşhane'de '15. Santa ve Taşköprü Kültür ve Yayla Şenlikleri' başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de 2 bin 140 rakımdaki Taşköprü Yaylası'nda başlayan şenlikte, vatandaşlar sisli havada kemençe eşliğinde horon oynadı. Belediye başkanları, etkinliğin kardeşlik ve birlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Gümüşhane'de 2 gün sürecek "15. Santa ve Taşköprü Kültür ve Yayla Şenlikleri" başladı.

Kent merkezine bağlı Çorak köyü sınırlarındaki 2 bin 140 rakımda yer alan Taşköprü Yaylası'nda bir araya gelen vatandaşlar, sisli havada kemençe eşliğinde horon oynadı.

Birçok etkinliğin düzenlendiği şenlikte, yerel sanatçıların şarkılarına eşlik eden katılımcılar, manzaranın keyfini çıkardı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, yaptığı konuşmada, Trabzon ve Gümüşhane'nin Zigana Dağı'nın iki yakasındaki iki kent olduğunu söyledi.

Başer, hiçbir Trabzonlunun bu topraklarda kendini gurbette hissetmediğini belirterek, "Aynı şekilde hiçbir Gümüşhaneli de kendini Trabzon'da gurbette hissetmiyor. Bu iki şehirli, başka bir diyarda karşılaştıkları zaman birbirleriyle hemşehri sıcaklığıyla kucaklaşıyor. İşte biz böyle birbirimize yakın ve bağlı iki iliz." diye konuştu.

Yayla şenliklerinin kardeşlik ve akraba bağlarını daha da güçlendirdiğini vurgulayan Başer, buradaki birlik ve beraberliğin Türkiye'ye yansıdığını kaydetti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise organizasyonda emeğin ve gayretin olduğunu ifade ederek, "Her sene Taşköprü'de Trabzon ve Gümüşhane'nin bir araya gelip, birliğini, beraberliğini bütün dünyaya haykırması lazım. Bunu istiyoruz." dedi.

Şenlik Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Akgül de etkinliğin dostlukları daha da güçlendireceğini belirterek, "Şenlik, kültürümüzü gelecek nesillere taşısın, bölgemizin tanıtımına önemli katkılar sağlasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonu kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Yamaç paraşütü şenliğine katılan pilot 30 metreden düşerek hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü şenliğinde facia! Ne olduysa havalandıktan sonra oldu

Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı

Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım