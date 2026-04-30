Aşık Veysel'in Felsefesi ve Yaşamı Obsidyen Taşlarıyla Anlatıldı

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, halk ozanı Aşık Veysel'in felsefesini ve yaşam hikayesini ele alan 'Karanlıktaki Aydınlık' adlı sergi, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nda (DİTAV) ziyarete açıldı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca yürütülen çalışma kapsamında, Aşık Veysel'in dizeleri ve yaşamına dair anlatılar obsidyen taşları üzerine işlendi; bazı eserlerde ozanın evi, ailesiyle ilişkisi ve fotoğraflarından hazırlanan film rulosu/şiir makarası detayları da yer aldı. Aşık Veysel'in dizeleri, hayatından kesitler ve yaşadığı ev ile çevresi, obsidyen taşları ve kuyumculukla birleştirilip 27 parça eser haline getirildi.

'AŞIK VEYSEL'İN MİRASINI MODERN BİR ANLATIMLA CANLANDIRMAYI HEDEFLEDİK'

Aşık Veysel'in felsefesini kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden 'Kuyumculuk Teknolojisi' öğretmeni Sevcan Aydoğan, "Bu koleksiyon, 14 usta öğreticimizin 1 yıl süren el emeği göz nuru çalışmasıdır. 2022 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Aşık Veysel Yılı' ilan edilmesinden esinlenerek, 'Ozanımızın çileli yaşam hikayesini ve derin felsefesini neden bir koleksiyona dönüştürmeyelim' diye düşündük. Takı tasarımını sadece motif işlemekten öte, ozanın şiirlerindeki doğa enerjisini yansıtacak şekilde kurguladık. Anadolu'nun siyah obsidyen taşlarına öncelikle şiirleri işledik, ardından bu dizelerden ilhamla takılar tasarladık. Sadece takı değil, ozanın evini, ailesiyle olan hikayesini, fotoğraflarından hazırladığımız film rulolarını ve şiir makaralarını da koleksiyona dahil ettik. Resim bölümümüzün desteğiyle obsidyen taşları üzerine ozanın portrelerini resmettik. Toplam 27 parçalık bu seçkiyle Veysel'in mirasını modern bir anlatımla canlandırmayı hedefledik dedi.

'MANEVİ DUYGUSU OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR ATMOSFER OLUŞTURDU'

Sergiyi ziyaret ederek çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, enstitünün her zamanki titizliğiyle büyük emek ortaya koyduğunu belirterek, "Diyarbakır Olgunlaşma Enstitümüzün Aşık Veysel ile ilgili çalışmasına bugün hep birlikte tanık olduk. Enstitümüzün büyük emek harcayarak taş ve kuyumculuk atölyelerimizde ürettiği bu nadide eserleri çok başarılı bulduk. Diyarbakır'ın bu tarihi ve güzel mekanında sergilenen eserler, manevi duygusu oldukça güçlü bir atmosfer oluşturmuş. Emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum diye konuştu.

Sergiyi gezen Kadir Keskin ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sergiye ev sahipliği yapan DİTAV ve bu muhteşem eserleri hazırlayan Olgunlaşma Enstitüsü harika bir iş çıkarmış. Aşık Veysel, ülkemizin en büyük değerlerinden biridir. Burada gerçek bir el emeği ve göz nuru var. Ozanın anısını yaşatmak adına hazırlanan her parça gerçekten kayda değer ve etkileyici" dedi.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı