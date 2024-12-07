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13. Kısa Film Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

13. Kısa Film Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu
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Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından düzenlenen 13. Kısa Film Yarışması'nda, 'yaşama hakkı ve soykırım' temasıyla dereceye giren senaryolar ödüllendirildi. Ödül töreninde dernek başkanı Numan Gökmen, dünya genelinde yaşanan insan hakları ihlallerine ve soykırımlara dikkat çekti.

Şuurlu Öğretmenler Derneğince düzenlenen "13. Kısa Film Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dernek Genel Başkanı Numan Gökmen, "yaşama hakkı ve soykırım" temasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilere verilen eğitimlerde milli ve manevi değerleri öncelik aldıklarını vurguladı.

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Gökmen, ahlakın, edebin, insan onurunun ve saygısının azaldığı bir dünyada, binlerce mazlumun katledildiğine ve yaşanan bu soykırıma kınamaktan başka çare bulunamadığına dikkati çekti.

Gazze'de öldürülen masum siviller ve çocuklar için yüreklerinin yandığını dile getiren Gökmen, 13.ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması'yla sinema dünyasına "insan hakları ve soykırım" temalı senaryolar kazandırmayı, senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçladıklarını anlattı.

13. Kısa Film Yarışması'nın ödül töreninde, Gazze birincilik ödülünü, Ankara'dan Kemal Yıldırım, Elazığ'dan Enes Kimya, Bursa'dan Ahmet Altıner, Ordu'dan Mehmet Efe Boğa ve Gaziantep'ten Şahap Bayrak ile Firdevs Betül Karayağmurlu'nun oluşturduğu senaryo ekibinin yazdığı "Saklambaç" kazandı.

İsmail Heniyye ikincilik ödülünü Ankara'dan Nur Duyar "Kuzular" adlı senaryosuyla, Ayşenur Ezgi Eygi üçüncülük ödülünü İstanbul'dan Rüzgar Asya Hızarcı "Çaput" adlı senaryosuyla aldı.

Yahya Sinvar özel ödülünü "Bir Kuş Olsaydık" adlı senaryosuyla Bursa'dan Aykut Topçu kazanırken, Rachel Corrie özel ödülünü ise "Mültecinin Gözleri" adlı senaryosuyla İstanbul'dan Ro Çil'e takdim edildi.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat
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