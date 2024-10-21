11'inci Sancaktepe Kitap Günleri Erdal Erzincan Konseri ile Sona Erdi

Geleneksel 11'inci Sancaktepe Kitap Günleri 21 Ekim Pazar günü Erdal Erzincan'ın verdiği konser ile sona erdi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin "Kitap günlerimiz dolu dolu geçti. Gelecek yıllarda daha fazla etkinlikte, daha fazla yazarla ve daha fazla okurla buluşmak dileğiyle" dedi.

Bu yıl 11'incisi çeşitli etkinliklerle düzenlenen Sancaktepe Kitap Günleri 21 Ekim Pazar günü Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Erdal Erzincan'ın verdiği konser ile sona erdi.

9 gün süren Kitap günlerine 40'tan fazla yayınevi ve 36 yazar katılım sağladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada, "Burayı geleneksel hale getirmiş bir durumdayız. Fuarımıza binlerce vatandaşımız katılım sağladı. Sancaktepe Kitap Fuarı inşallah önümüzdeki günlerde daha etkili bir merkeze dönüşecek" dedi.