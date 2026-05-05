11'inci Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali Maltepe Üniversitesi'nde başladı

İSTANBUL Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 11'inci Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, 5-6-7 Mayıs tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'nde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 'polisiye, fantastik ve gerilim' temasıyla düzenlenen festival, lise ve üniversite öğrencilerini edebiyat, sanat ve yaratıcı üretim alanlarında bir araya getiriyor. Festival kapsamında Roman Kahramanları Kısa Film Yarışması, drama atölyeleri, roman kahramanı canlandırmaları, kısa film gösterimleri ve yazar buluşmaları düzenleniyor.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş başkanlığında ve Prof. Dr. Nabi Avcı başdanışmanlığında sürdürülen festival, gençlerin okuma kültürünü geliştirmeyi, roman kahramanlarını farklı sanat disiplinleri aracılığıyla yeniden yorumlamalarını ve edebiyatla daha güçlü bağ kurmalarını amaçlıyor.

Festivalin açılış programında öğrenciler, seçtikleri roman karakterlerini kostümlerle canlandırarak sahne performansları sergiledi. Programda ayrıca öğrencilerin hazırladığı kısa filmler izleyicilerle buluştu. Festival boyunca polisiye, fantastik ve gerilim türlerine ilişkin söyleşiler, yaratıcı drama çalışmaları ve edebiyat odaklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, festivalin gençlerin edebiyatla iç içe olmasına katkı sunduğunu belirterek, "Festivalimizle lise ve üniversite öğrencilerinin edebiyatla buluşmasını, roman kahramanlarını yalnızca metinler üzerinden değil; sahne, kısa film ve yaratıcı çalışmalar aracılığıyla da deneyimlemelerini hedefliyoruz" dedi.

Üç gün sürecek festival, öğrencilerin edebiyatın farklı türlerini tanımalarına, roman karakterlerini yaratıcı biçimde yorumlamalarına ve yazarlarla bir araya gelerek edebiyat dünyasına daha yakından temas etmelerine imkan sunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
