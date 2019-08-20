KÜLTÜR BAKANI YARDIMCISI PROF. DR. DURSUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
VAN'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
20.08.2019 17:32
VAN'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. İkindi namazının ardından başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntüler
Kaynak: DHA