Kulp'un ilk mucitleri takımı Kaymakam Gözlet'in konuğu oldu

02.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:26

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Kulp'un ilk mucitleri takımını ağırladı.

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir Düşün Olsun Projesi" kapsamında eylül ayında gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin en önemli ayağını oluşturacak teknoloji yarışmalarına katılmak üzere okullarda takımlar oluşturuldu.

Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan takım Kaymakam Gözlet'in konuğu oldu.

Öğrencilerle tek tek ilgilenip, sohbet eden Gözlet, "Türkiye'de gençlerimizin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak için düzenlenecek olan teknoloji yarışmalarına katılmak üzere okullarımızda takımlar kurduk. Öğrencilerimizin bu hazırlık aşamasındaki tüm çalışmalarını maddi ve manevi olarak destekleyeceğiz. Şimdiden yarışmaya katılacak tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA