Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede (2)

16.09.2019 21:08

BELEDİYE BAŞKANIYLA BİRLİKTE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından gözaltına alınan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, Belediye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin, M.E.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Başkan Taş ile birlikte 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA