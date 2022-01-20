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Kulp'ta sokak hayvanları unutulmadı

Kulp'ta sokak hayvanları unutulmadı
AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce sokak hayvanlarına mama verildi.

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce sokak hayvanlarına mama verildi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanların beslenmesi için bir ekip kurduklarını söyledi.

Ekiplerinin ilçedeki bütün bölgeleri gezerek sokak hayvanlarına mama verdiğini kaydeden Gözlet, "Ayrıca her bölgeye kuş yemi bırakıldı." dedi.

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri

Mustafa Gözlet, kar, Güncel, Haber

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